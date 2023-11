Reprodução/Instagram - 29.11.2023 Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, é rainha de bateria da Império Serrano





Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, ousou no look escolhido para o ensaio de Carnaval da Império Serrano. A empresária é rainha de bateria da escola de samba carioca e caiu no samba com um body transparente no evento desta terça-feira (28).





"Vamos, meu Império Serrano. Vamos, minha bateria. A rainha está 'on'", escreveu Darlin no Instagram, onde mostrou detalhes do visual. Além de transparente, o body também é brilhante e similar à meia calça, que foi combinada com um short curto e um acessório dourado na cabeça.

Ferrattry ganhou elogios na publicação. "Maravilhosa", escreveu a filha Lexa. "Lindona", reagiu o genro, o ator Ricardo Vianna. "Linda", afirmou a ex-BBB Tina Calamba. "Icônica", pontuou a cantora Danny Bond.



Em 2024, a Império Serrano disputa o Carnaval na Série Ouro, na busca de um título para retornar ao Grupo Especial em 2025. A escola de samba tem o enredo "Ilú-ọba Ọ̀yọ́: a gira dos ancestrais". Veja abaixo mais detalhes da postagem de Darlin e do ensaio:

Reprodução/Instagram - 29.11.2023 Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, em ensaio da Império Serrano

















+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: