Reprodução/TV Globo Morre atriz Angela Rabello aos 73 anos

Morreu nesta quarta-feira (29) a atriz Ângela Rabello aos 73 anos. A notícia foi confirmada por Stella Rabello, uma das filhas da artista. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo da atriz será velado nesta quinta-feira (30) a partir das 13h no Cemitério do Carmo, no Rio de Janeiro. Já a cremação está marcada para às 16h.





Há dois meses, Rabello descobriu que estava com câncer no fígado e passou por um transplante. A doadora foi Lali, sua filha mais velha.

A também atriz Cininha de Paula lamentou a morte da amiga. "Meu Deus, li agora aqui que ela nos deixou. Conheço Ângela [desde que] nós éramos meninas, meu filho Enrico não tinha nem nascido, estive na sua vida quando Lalu e Lali chegaram e depois Estelinha. Nem acredito! Ela fez parte da transição da minha vida de residente em medicina para arte! Não acredito ser possível ela não estar mais aqui! Meus sentimentos, meninas! Tudo muito rápido! Amiga, obrigado por fazer parte da minha vida", escreveu ela no Instagram.

Ângela Rabello esteve pela última vez na televisão em uma participação na novela Um Lugar ao Sol, em 2021. Ela também integrou o elenco de Nos Tempos do Imperador (2021), Diário de Um Confinado (2020), Amor de Mãe (2019) e Sob Pressão (2017).

Sua estreia na televisão foi na novela Calabacho como Samira. Ângela ganhou destaque como Vera Boiola na Escolinha do Professor Raimundo (1990-1995/2000-2001).

