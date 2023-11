Reprodução / Instagram Luana Piovani reage a vídeo de Alexandre Correa: ‘Demônio’

Luana Piovani se revoltou nesta terça-feira (28) ao descobrir que Alexandre Correa entrou com uma ação contra Ana Hickmann, a acusando de alienação parental. Segundo o empresário, ele decidiu entrar com a ação pois quer ter contato com o filho, Alezinho.

Alexandre não vê o filho há 18 dias, já que a apresentadora solicitou uma medida protetiva contra ele, uma vez que foi vítima de violência doméstica. “Maldito! Homem de merda! Tomara que vá preso e apodreça ‘bem acompanhado’ na cadeia”, escreveu ela ao compartilhar a notícia do processo movido pelo empresário.

A apresentadora também compartilhou o vídeo postado por Alexandre, onde ele diz que já protocolou o pedido para que os advogados dele e os de Ana organizem um encontro dele com Alezinho.

“Bom dia o que, demônio? Pobre Alezinho! Quando descobrir o que seu pai fazia com sua mãe! Cadeia nele”, comentou Luana sobre o vídeo.