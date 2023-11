Reprodução/Instagram Bárbara Evans revela que filho receberá alta da UTI amanhã

Bárbara Evans atualizou os seguidores de uma boa notícia na manhã desta quarta-feira (29).

Álvaro, o gêmeo que precisou ir para a UTI após o nascimento por causa de um desconforto respiratório e dois dias depois já retirou o cpap, uma máscara nasal que auxilia na respiração, já deve ter alta da unidade de tratamento intensiva na quinta-feira (30).

"Está respirando superbem, graças a Deus! Ele está só com a sondinha para tomar o mamar, o leitinho”, começou.

“Hoje ele fica em observação para ver se vai continuar com a respiração boa e amanhã ele está no quarto com a gente", revelou Bárbara.

Ela também disse estar ansiosa para ver os gêmeos juntos, já que ainda não conseguiu ver os bebês no mesmo lugar e por isso ainda não consegue notar semelhanças entre os dois.

