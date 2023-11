Reprodução/Instagram/X Fã-clube de Taylor Swift entregam pizza de graça na fila do show em SP

Se Taylor Swift foi alvo de críticas durante a passagem pelo Brasil, um dos fãs-clubes da cantora estão ganhando o coração dos internautas.

O perfil Update Swift Brasil entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, ao distribuir pizza de graça para os fãs que estavam na fila para o primeiro show da artista em São Paulo.





"Em parceria com a Domino's Pizza, o Update Swift Brasil distribuiu pizzas gratuitamente para os fãs que estavam nas filas do Allianz Parque", disseram eles na conta.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para as atitudes do fã-clube durante a passagem catastrófica da cantora. "Vocês pra presidente já!", disse uma; "Eu fico besta cada vez que vejo as ações de vocês, os melhores!", comentou outro; "Bela iniciativa, parabéns aos envolvidos!", declarou um terceiro.

Em parceria com a Domino's Pizza, o Update Swift Brasil distribuiu pizzas gratuitamente para os fãs que estavam nas filas do Allianz Parque. 🫶🏻 #SaoPauloTSTheErasTour 🇧🇷 pic.twitter.com/sotPmGkPKS — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 24, 2023





