Reprodução/X Bruna Marquezine cai na gargalhada ao ser recebida por fãs de Taylor Swift

Bruna Marquezine foi ao show de Taylor Swift neste domingo (26) e não passou despercebida pelo público no Allianz Parque, que a recebeu de uma maneira bem inusitada.

Pouco antes do início do último show da cantora no Brasil, e o último do ano do The Eras Tour, os fãs começaram a gritar em coro: "Livramento, livramento". Vídeos do momento foram compartilhados pelos fãs nas redes sociais.

A reação é referencia a entrevista que a atriz de Besouro Azul deu para o De Frente Com Blogueirinha, no final de outubro, quando caiu na gargalhada ao ser perguntada sobre “ um livramento ” que teve em sua vida — ao quando foi associado ao seu antigo relacionamento, com Neymar Jr.

A BRUNA MARQUEZINE NA TENDA NA THE ERAS TOUR, UMA DIVA, UMA QUERIDA!



pic.twitter.com/dg2uBAUpvU — JV 🧣 (@jvve31) November 26, 2023

Swifties shouting "LIVRAMENTO” when they saw Bruna Marquezine at today's Eras show!! pic.twitter.com/gJZHmRNET7 — Bruna Marquezine Updates (@bmarquezineinfo) November 26, 2023