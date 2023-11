Reprodução/PlayPlus Lucas Souza em entrevista ao Hora do Faro

Lucas Souza, em sua participação no programa Hora do Faro, neste domingo (26), explicou o motivo de ter levado a foto de sua ex-esposa, a canora Jojo Toddynho, para a sede da Fazenda 15, reality show da Record, o que causou sua briga com Cezar Black e, posteriormente, sua desistência.

"Essa foto só me prejudicou. Mas era do meu casamento, levei fotos de pessoas importantes. Eu tenho gratidão...”, disse o ex-militar.

"Eu estou melhor, estou bem, não tive muitas informações sobre aqui fora, mas me disseram: 'Bastante gente gosta de você, fique bem. Você fez certo, você pensou na sua saúde mental'. Isso me tranquiliza”, continuou Lucas, explicando o que o levou a desistir da disputa pelo prêmio. “Eu fiquei pensando dois dias sobre isso, ali estava sendo um ambiente tóxico, mas acaba virando um sonho de vida. Eu pensei, refleti.”

"O Cezar foi uma pessoa que se transformou dentro do jogo, eu não esperava que ele ia ser tão maldoso assim. Não era só ao vivo, era 24 horas por dia. Eu acho que ele quis ‘lacrar’ em cima de mim. Era como se eu fosse a pior pessoa do mundo”, disse.

O ex-fazenda ainda contou que guardava a foto da ex-esposa em suas coisas por um sentimento de “gratidão”, mas que a foto apenas o prejudicou, dentro e fora do jogo.

"Essa foto só me prejudicou. Eu levei a foto do meu casamento, de pessoas importantes para mim. Gente, eu sempre falei que tenho gratidão, [ela] faz parte da minha história. Eu sabia que podia me prejudicar e que podia me prejudicar até mesmo aqui fora”, finalizou.

Apesar de ser um sonho de vida estar em A Fazenda, Lucas pensou e priorizou sua saúde mental antes de tomar a decisão de desistência.



Ele está bem, diz que as mensagens de carinho e apoio o tranquilizam muito. pic.twitter.com/33NzwU2azB — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) November 26, 2023