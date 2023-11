Divulgação Nattan garante show histórico na estreia do Desmanttelo em Salvador

Nattan, anfitrião do Desmanttelo, fará sua estreia na capital baiana neste sábado (25), na Arena Daniela Mercury, localizada no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

O forrozeiro garantiu que fará um show histórico na capital baiana. "Galera de Salvador, estou na contagem regressiva para reencontrar vocês no sábado, nessa festa linda que é o Desmanttelo", disse.





"Se preparem para mais de 5 horas de show do Nattanzinho, com várias participações especiais e uma energia massa. O Desmanttelo é uma festa para todos os públicos, onde você pode testar seus limites e se permitir. Estou ansiosíssimo para amanhecer cantando na Bahia com vocês", completou.

O evento já percorreu o país e se tornou um dos projetos mais desejados pelos amantes do forró e de uma boa balada.

Em todas as edições do projeto pelo país, a única atração confirmada é o próprio anfitrião, que, durante o extenso show, traz convidados especiais, revelados apenas na hora do evento, criando uma sensação de expectativa e surpresa para o público.

Com o slogan "Esqueça o juízo em casa, que o desmanttelo só presta grande", Nattan faz um convite para a galera se jogar de corpo e alma nessa experiência única, que promete mais de 5 horas de show, com muitas surpresas, convidados especiais e a agradável mistura de sofrência com cabaré que conquistou o Brasil.

