Reprodução/Instagram Yasmin Brunet alerta fãs sobre golpes usando sua a imagem dela

Yasmin Brunet usou as redes sociais neste sábado (25) para alertar seus seguidores sobre um golpe que estão aplicando usando seu nome e sua imagem. Segundo a modelo, uma suposta assessora estaria vendendo a presença dela em eventos, aceitando altos valores em dinheiro e até um carro.

"Vim aqui falar para vocês, rapidinho, sobre uma coisa bizarra que aconteceu esses dias comigo. Uma mulher, acho que se chama Lady Di, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o nome, mas ela está fingindo que é minha assessora, fechou uns trabalhos para mim e deu um golpe em um cara do Sul", contou Yasmim, que compartilhou uma imagem do boletim de ocorrência feito pela vítima.

"Ela tirou dele um carro, um carro tipo sinistro, e quase meio milhão [de reais]. Ela 'me vendeu' para algum trabalho, alguma presença no Sul, e como pagamento tinha um valor e esse carro. Vocês têm noção disso? E o cara ainda deixou a mulher se hospedar na casa dele! Muito bizarro e perigoso!", continuou.

A falsa assessora ainda criou um número falso para se passar pela modelo. "Tem um WhastApp meu circulando por aí que fala com as pessoas para fechar trabalho com a minha foto [...]. Gente, é muita loucura junta!"