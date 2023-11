Reprodução/Instagram Maraisa e Fernando Moco

Apesar de ter confirmado o fim do noivado com Fernando Mocó nas redes sociais, Maraísa reapareceu com a aliança no show que fez no Vila Country, em São Paulo, com a irmã Maiara, nesta quinta-feira (23).

Maraísa e Fernando ficaram noivos em setembro, mas dois meses depois a cantora anunciou o fim do relacionamento. Ainda nesta semana, ela fez uma publicação no Instagram que os seguidores entenderam como uma indireta: "Só Deus é quem tem o poder de aplacar a dor, aliviar o cansaço", disse ela.

Além da aliança, Maraísa voltou a seguir o empresário nas redes sociais.

Nos comentários dos posts mais atuais da artista, os seguidores questionaram sobre a volta. “Escondeu a aliança mas no historie dar de ver kkkk voltou neeee”, apontou uma. “Maraisa sua linda , não precisa esconder a aliança , seja feliz , viva esse amor , vai ser feliz mulher”, desejou outra.

A MARAISA TA DE ALIANÇA pic.twitter.com/RPZXPEpMG7 — livi 🇵🇹 (@liviacariocxx) November 24, 2023