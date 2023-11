Reprodução/X Joelma usa e abusa de acrobacias em gravação de DVD e choca fãs

Joelma é uma artista completa! A cantora gravou o seu mais novo DVD, 'Isso é Calypso', no estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará, e não deixou de surpreender os fãs com um verdadeiro show.





Mesmo após ter passado por questões de saúde com as sequelas da Covid-19, a artista levou a multidão de fãs a loucura com diversas acrobacias e coreografias em cima do palco.

Com a lotação máxima do local, Joelma não perdeu o fôlego durante a dança e viralizou nas redes sociais com os vídeos que surgiram das filmagens.

Joelma fazendo várias acrobacias seguidas e cantando ao vivo só prova o que todo mundo já sabe: ela é a maior performer brasileira com 4.9 anos



DVD JOELMA NO MANGUEIRÃO pic.twitter.com/ccYHSdg8Uu — fabin (@fabin_nns) November 25, 2023





Amigas a joelma diva indo de um dançarino pro outro igual um saco de batata sem perder o timing da música é a maioral pic.twitter.com/Xh2W0eILMl — instagram: brunafeia (@brunafeia) November 25, 2023









Namoral como a Joelma consegue ter tanta energia no palco mds pic.twitter.com/NMb0umhSRC — fabin (@fabin_nns) November 25, 2023









Como a Joelma consegue fazer isso é inexplicável. pic.twitter.com/MnInUyn7JJ — Maranhense 1️⃣3️⃣ (@MaranhenseChato) November 25, 2023





