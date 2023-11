Reprodução/Instagram Paulo Vieira

A próxima temporada de Big Brother Brasil já conta com um desfalque: o humorista Paulo Viera. À frente do quadro "Big Terapia", o comediante deixa o quadro do reality para focar na produção autoral "Pablo e Luisão". A obra está prevista para ser exibida no Globoplay.

Ao que indica, Paulo Vieira terá muitos trabalhos ao mesmo tempo em que o reality BBB estará no ar. Além da séria autora, o comediante estará envolvido com o reality "The Masked Singer Brasil", onde será jurado. Ele também seguirá com o programa "Avisa lá que eu vou", do GNT. As informações são da colunista de O Globo Anna Luiza Santiago.

Motivo de afastar Paulo Vieira do BBB 24, a série "Pablo e Luisão" retrata as histórias cômicas da amizade do pai do humorista e com o melhor amigo dele. A ideia do projeto audiovisual surgiu após o sucesso dos relatos de Veira nas redes sociais.

Comandado pelo diretor Luis Felipe Sá, as gravações de "Pablo e Luisão" terão início em janeiro e previsão de se seguirem até maio. A época conflita diretamente com o calendário do Big Brother Brasil.

