Reprodução/Instagram Filho caçula de Cristiano passa por cirurgia e tem alta da UTI

Cristiano, dupla de Zé Neto, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do filho, Miguel, de 5 meses, após uma cirurgia delicada.

O caçula da família recebeu alta depois de quatro dias internado na UTI devido ao procedimento.





"Obrigado pelas orações. Miguel teve alta da UTI e está no quarto. Oremos para que logo ele volte para casa. Milagres existem" escreveu o sertanejo nos Stories do Instagram.

Miguel, filho do cantor com Paula Vaccari, nas nasceu com um problema cardíaco. O bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, doença congênita, caracterizada por má formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: