Parece que Kally Fonseca está realmente caidinha por Cezar Black. Em uma conversa com Alicia X nesta quinta-feira (23), a peoa afirmou que está apaixonada pelo namorado.

Na casa da árvore, a cantora se declarou para os amigos e aliados do confinamento, e não deixou de falar sobre o peão.





"Eu não me arrependo, as pessoas que estou perto, são as pessoas que me apaixonei, o homem que me apaixonei, primeiro pelo amigo que ele é", disse ela.

Kally ainda alfinetou os rivais devido às últimas brigas na sede. "Pessoas que eu estou perto são pessoas que nunca quebrou a cadeira, nunca me chamou de nome feio, nunca cuspiu na cara de ninguém, nunca agrediu ninguém, nunca causou expulsão de ninguém".

A peoa ainda comemorou a entrada no grupo Paiol. "Vocês, eu não tenho nada pra falar. Nada, nada! Nada. Nada. Defeito todo mundo tem, mas nem vejo como defeito. Aqui acontecem coisas tão absurdas, que o que vocês fazem, eu digo é o jeito. Então confie", completou.

