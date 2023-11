Reprodução Mari Fernandez revela bissexualidade e entrega Nattanzinho: 'Os dois'

A cantora Mari Fernandez revelou detalhes da orientação sexual na última terça-feira (21), quando participou do podcast de Lucas Guimarães e Camila Loures. Na ocasião, ela também entregou o amigo Nattanzinho, dizendo que o cantor de forró também já teria beijado homens.



"Recebo muito, muito, das pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher, se eu já fiquei com homem... várias perguntas mesmo, 'Mari, eu tenho chance?'. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também e eu já fiquei com os dois", confessou.

Os apresentadores comemoraram a revelação e Mari apontou para Nattanzinho, que sentava ao lado dela, e disse: "Tu gosta, já provou os dois também. Eu lembro daquele teu casado", entregou a cantora.

O forrozeiro ficou envergonhado e questionou se Mari era bissexual, a amiga respondeu: "Isso, você gosta?". Nattanzinho desconversou e começou a cantarolar "A Gente se Entrega".

E a Mari Fernandez que falou sobre ser Bi e entregou o Nattanzinho também hahaha pic.twitter.com/dZQdBKF8bd — 𝐋𝐮í𝐬 𝐂𝐮𝐧𝐡𝐚 👽🛸 (@JniorCunha13) November 22, 2023









