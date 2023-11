Reprodução/Instagram - 23.11.2023 Lexa e Ricardo Vianna curtiram viagem romântica no Jalapão





Lexa compartilhou com os seguidores do Instagram alguns dos momentos românticos que teve com o namorado, Ricardo Vianna, durante uma viagem. A cantora e o ator estão curtindo passeios no Jalapão, no Tocantins, e trocaram declarações entre as postagens.





Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (23), a artista aparece beijando e dançando com Ricardo em diferentes ocasiões. Na legenda da postagem, Lexa fala da "vibe boa" da "viagem espetacular" que realizou com o companheiro e outros amigos.

"Minha gata. Eu amo cada segundo ao seu lado", escreveu Vianna em outras publicações da viagem. "Eu sou apaixonada. Lindo", também elogiou a cantora nos posts do ator.

Veja abaixo os registros divulgados pelo casal durante o passeio:





















+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: