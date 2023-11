Reprodução Murilo Huff expõe gritos e gemidos em corredor de hotel: 'Assombração'

O sertanejo Murilo Huff compartilhou um momento inusitado no Instagram nesta quinta-feira (22). No corredor do hotel em que ele e a equipe estavam hospedados, ele expôs o barulho de gemidos e gritos supostamente de uma mulher e brincou com a situação.



No vídeo publicado nos Stories, ele aparece reagindo ao som inusitado, semelhante ao de práticas sexuais.

“Essa semana acho que fiquei num hotel mal-assombrado. Olhem só esses barulhos que estavam rolando no hotel. Alguém sabe me dizer o que poderia ser isso?”, brincou ele.

Nas redes sociais, internautas comentaram a situação. "Eu tô na dúvida real se isso é sexo ou agressão física kkkk", zombou um. "Vai ver a mulher estava era em trabalho de parto kkkkkkkk", cogitou outra.

Outros internautas criticaram a atitude dos hóspedes. "Deus me livre… que vergonha alheia!!! Constrangedor", apontou uma. "Tem um povo que não tem um pingo de respeito pelo próximo kkkkkkk que vergonha", reclamou outro.

esse murilo huff kkkkkkkkkkk as cara que ele faz 😂😂 pic.twitter.com/cWhkalQQqN — eve (@ierznec) November 23, 2023









