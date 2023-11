Justin Bieber

Em 2013, o cantor foi ao X (antigo Twitter) dizer que se aposentaria. “Meus queridos beliebers, estou oficialmente me aposentando. Sobre o novo álbum… eu, na verdade, estou me aposentando, cara. Vou me aposentar… Eu provavelmente vou largar a música”, escreveu ele na época. O período não durou muito e ele voltou a fazer músicas.