Reprodução/Instagram Defesa Civil faz alerta para temporal em SP nos dias de show de Taylor Swift

Nesta quinta-feira (23) a Defesa Civil alertou sobre as tempestades até o sábado (25) na região metropolitana de São Paulo, que podem afetar a passagem de Taylor Swift pela cidade entre os dias 24 e 26 de novembro.

De acordo com o órgão, a tempestade contará com uma frente fria, granizo e rajadas de vento de 40 a 80 km/h. A população também deverá evitar as áreas arborizadas e alagadas durante a tempestade.





A The Eras Tour passará pelo Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro após as apresentações no Rio de Janeiro. Os ingressos estão esgotados.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: