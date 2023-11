Sthe Matos

A ex-peoa de "A Fazenda" Sthe Matos viveu um verdadeiro drama com o nariz. A influenciadora realizou uma rinoplastia e por não ficar satisfeita com o resultado fez outra cirurgia de correção. Entretanto, a cartilagem nasal caiu e a influenciadora teve que retirar cartilagem dos lábios e da orelha para repor. No meio tempo, ela ficou com o interior da região exposto.