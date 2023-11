Reprodução/Instagram Gretchen defende Ludmilla e mãe da cantora após silêncio de Piovani

Gretchen usou as redes sociais para apoiar Ludmilla e a mãe, Silvana Oliveira, depois de a cantora ter sido alvo de um ataque racista na última segunda-feira (20).

A crítica da Rainha do Rebolado aconteceu após Silvana desabafar no Instagram e cobrar Luana Piovani por não se posicionar em casos graves como este, mas ter criticado a cantora pelo episódio do hino nacional durante o GP do Brasil.

"Oi, minha amiga, maravilhosa, Silvana! Pode não ter 'certas brasileiras' que defendem a tua filha, mas tem essa brasileira aqui que conhece você, que conhece a tua filha, que tem o maior carinho por você", iniciou Gretchen.

A cantora afirmou que sempre vai defender todas as pessoas que são vítimas de racismo. “Isso é simplesmente retrógrado, isso é muita falta de sentimento", pontuou.

"Aliás, o ser humano está assim. Foram falar dos meus pelos, meu bem, não vão falar da tua cor, Sil? Não ligue, sabe por que? Porque nós pessoas, que somos nós mesmas, que somos seguras de nós, que temos voz, que podemos fazer o que queremos da nossa vida, somos atacadas. Então, não se importe. Lud, todo o meu amor e carinho por você", concluiu a dançarina.