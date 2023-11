Reprodução/ Instagram Preta Gil passa por exames para nova cirurgia contra câncer

Na madrugada de quarta-feira (22), Preta passou por exames para realizar uma nova cirurgia. A cantora luta contra um câncer de intestino há meses.



"São 3h e pouca da manhã e acabei de fazer uma ressonância agora. É gente, exames pré-operatórios, está dando tudo certo. Vamos nessa, amanhã de manhã mais outro... E segue o baile", disse Preta no hospital.

A cantora já fez cirurgias relacionadas ao câncer antes. Em 16 de agosto, ela passou por uma cirurgia para remoção de um tumor cancerígeno no intestino, no Hospital Sírio-Libanês. "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão", falou na época.

