reprodução / Twitter Fã viraliza depois de pegar salto de Taylor Swift durante show

O designer e publicitário Felipe Conrado mostrou em suas redes sociais a recordação que conseguiu na apresentação da Taylor Swift de segunda-feira (20), salto da bota que quebrou durante o show.

"Crianças ganham chapeu na Eras Tour. Adultos ganham… um salto alto", escreveu o fã.

Taylor fez três shows no Rio de Janeiro, o primeiro no dia 17, outros no dia 19 e no dia 20, após ter adiado o do dia 18. Até o momento, a passagem da turnê foi marcada pela morte de uma fã durante um show e cancelamento de uma apresentação por questões de segurança devido ao calor extremo. A cantora fará apresentações em São Paulo nos dias 24, 25 e 26.