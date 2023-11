Reprodução 'A Fazenda 15': Cezar Black detona comida de patrocinador: 'Uma merda'

O enfermeiro Cezar Black parece não ter gostado do almoço desta terça-feira (21) em "A Fazenda 15". Conversando com a cantora Kally Fonseca, o ex-BBB apontou que o peixe da patrocinadora do programa é "uma merda".

Nesta tarde, o casal Kally e Black dividiram a mesa para refeição. Em determinado momento, a cantora apareceu reflexiva apontando que eles teriam gosto parecido em relação à comida.

Embora estivesse comendo, Cezar Black expressou o descontentamento com o produto ofertado pela patrocinadora do programa. "Porra, na real, esse peixe é uma merda. Cá pra nós".

O comentário crítico foi repreendido por Kally. "Não diz isso, não", rebateu, com risos.

🗣 Black critica a comida do patrocinador: "Porr*, na real, esse peixe é uma merd*. Cá pra nós..."



Kally: "Diz isso não!" #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/EnyWY4V6aF — Antenados (@canalantenados) November 21, 2023