Reprodução/ Globo Fã gasta R$ 5 mil com Taylor Swift e repórter reage: 'Você trabalha?

Nesta sexta-feira (17), Taylor Swift faz a primeira apresentação da "The Eras Tour" no Brasil. O "Mais Você", então, foi até ao estádio Nilton Santos, onde acontecerá os shows do Rio de Janeiro, para conferir as expectativas dos fãs. A repórter Luiza Zveiter, no entanto, se espantou com os valores gastos pelos "swifties".



A jornalista entrevistou uma fã, que acampava para conseguir um bom lugar na pista premium do show e perguntou sobre os gastos que ela teve para ver a cantora. Primeiramente, a jovem carioca respondeu que teria gasto R$ 500 com o ingresso de hoje, mas afirmou que vai em três shows de Taylor.



Zveiter questionou qual foi o valor investido em todos os shows e a fã respondeu: "R$ 5 mil".



A repórter se surpreendeu e questionou: "Você trabalha? Pagou como?".



A fã explicou que usou crédito que ganhou de outros shows, mas teve a ajuda da mãe já que não trabalha.



Em seguida, Zveite brincou: "Manda um beijo também, menina [para a mãe]. Não pode só amar a Taylor, tem que amar quem te ajudou a pagar".



A jornalista mostrou mais loucuras dos fãs de Taylor, como gastar R$ 600 em pulseiras da amizade, vir de outros estados para ver a cantora e fazer um vestido repleto de Barbies vestidas como a cantora.







