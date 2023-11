Reprodução/Instagram Angélica completa 50 anos de idade no dia 30 de novembro

Prestes a completar 50 anos de idade no próximo dia 30, Angélica será a homenageada deste domingo (19) no Domingão com Huck (TV Globo). A loira participa do quadro 'Linha do Tempo', no qual irá relembrar grandes momentos de sua carreira, além de resgatar fatos marcantes de sua vida pessoal. Pelas redes sociais, a apresentadora compartilhou com os fãs o figurino escolhido para a ocasião.

Ela apostou em um vestido na cor marsala todo franzido e cheio de brilhos. "Já estou pronta pro Domingão, com o meu amor. Sim, pronta cedo desse jeito, porque hoje é por um motivo muuuito especial! Vocês vão saber logo mais, a partir das 18hrs. Temos um encontro marcado?", escreveu a mulher de Luciano Huck na legenda da publicação.

Veja abaixo detalhes do figurino:

