Reprodução/TV Aparecida Viúva de Erasmo Carlos mantém apartamento intacto desde a morte do cantor

A viúva de Erasmo Carlos abriu as portas do apartamento em que morava com o cantor. Fernanda Esteves manteve o local intacto desde a morte do artista, em novembro de 2022.

O apartamento, que fica no Leblon, no Rio de Janeiro, foi comprado dois meses antes da internação de Erasmo e segue da mesma maneira.





Fernanda contou que não desembrulhou um quadro que recebeu e que manteve a assinatura do jornal O Globo que o marido lia.

"Erasmo passou 36 dias internado e ler jornal era algo que não podia faltar na rotina dele. Era um hábito, iniciava o dia assim. Nesses 36 dias, em que ele não estava se sentindo bem, eu oferecia o jornal, e ele recusava. Na última semana de vida, a gente renovou a assinatura do jornal e Erasmo falou: 'Guarde os exemplares da semana, porque eu vou ter alta na quarta-feira, aí vou ler quando chegar'. E guardei. Foi chegando, não conseguia não guardar mais, fui colocando todos eles numa pilha", contou ela para a TV Aparecida.

Para a viúva, manter a casa dessa maneira ajudou a superar o luto aos poucos.

"A pilha de jornal representa a falta dele para mim. Cada jornal posto ali, é um dia sem ele aqui. E vai sendo assim. Já caiu a pilha, no dia do aniversário dele, inclusive. Eu olho para ela e me localizo. Consigo me situar no dia a dia quando chego aqui e o jornal está ali, o meu quadro fechado... Penso: 'Ainda está faltando o Erasmo, mas alguma coisa dele está aqui'", comentou.

