Reprodução Instagram - 17.11.2023 Ronald e a namorada, a advogada Raisha Palomaro

O DJ Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, e a namorada, a advogada Raisha Palomaro, usaram os stories do Instagram na última quinta-feira (17) para exibirem os corpos sarados e definidos durante a malhação em uma academia.





“Evoluindo juntos”, escreveu a advogada no clique em que o casal aparece no espelho. Ronald é fruto da antiga relação entre o ex-jogador Ronaldo, de 47 anos, e a apresentadora e também ex-jogadora Milene Domingues, de 44. Diferentemente dos pais, ele não seguiu carreira esportiva e, atualmente, se dedica à música.









Em julho deste ano, o DJ havia se tornado um dos assuntos mais comentados nas redes sociais devido à mudança corporal que teve após manter uma rotina de exercícios físicos constantes aliada à uma alimentação balanceada e nutritiva. À época, ele explicou sobre o maior nível de peso alcançado e qual era a nova meta dele.



“Meu peso máximo deve ter sido 115 quilos. Hoje, estou com 92 quilos e minha meta, na dieta que estou executando, é chegar em 90. Estou me preocupando mais em diminuir o percentual de gordura no meu corpo”, destacou.

