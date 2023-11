Reprodução/Instagram Silvia Abravanel afirma que levou surra de Silvio Santos: 'Educação militar'

Silvia Abravanel contou que levou uma surra do pai, Silvio Santos, após ela não seguir uma "ordem" que ela e as irmãs deveriam seguir.

Segundo a apresentadora, as herdeiras deveriam sentar à mesa às 19h30 porque ele "queria saber da nossa vida". Nesse horário, todas já deveriam estar de banho tomado.





A diretora relembrou a vez que tentou enganar os pais e acabou levando uma surra do apresentador.

"Uma vez eu tomei uma surra porque minha mãe ficava [mandando] 'vai tomar banho', [eu dizia] 'já vou'... Queria ficar assistindo televisão, tinha acabado de chegar da escola. Aí eu vi o carro do meu pai entrando na garagem e ele chegava sempre assoviando, e eu pernas para o que te quero para o banheiro... penteei o cabelo, coloquei o pijama, sentei na mesa", relatou ela no Bagaceira Chic.

"Minha mãe [perguntou] 'você tomou banho?' Eu [disse] 'uhum'. Mentira não tem pernas, meu pai me pegou pela mão, vamos lá no banheiro, cheguei lá no banheiro o piso seco, quem não sabe mentir, não sabe mentir mesmo. Eu não molhei o chuveiro, não molhei a toalha, meu pai me deu uma surra, ligou o chuveiro gelado, me colocou debaixo de pijama e tudo, e me deixou sem jantar aquele dia", completou ela.

