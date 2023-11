Reprodução/ Globo Talitha Morete e Fabrício Battaglini fazem apelo após Taylor Swift ignorar imprensa

Nesta sexta-feira (17), acontece o primeiro show de Taylor Swift no Brasil e o "Mais Você" entrou no ritmo da "Eras Tour", turnê da contora que vai passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que substituem Ana Maria Braga no comando da atração, convidaram Taylor para ir ao programa.



Os apresentadores regastaram uma entrevista que o "Mais Você" fez com a cantora em 2012, última vez que ela esteve no Brasil, e relembraram que Taylor falou que esperava "conhecer Ana Maria" em breve.



"Viram o que ela falou: 'Mal posso para te encontrar, Ana Maria'. Ou seja a hora é agora, Taylor", disse Talitha.



"Vamos lembrar a Taylor que semana que vem a Ana estará de volta. Então, o convite está feito. Queremos Taylor Swift no Mais Você", completou Fabrício.



Morete, então, ressaltou: "A gente sabe que a Taylor não está querendo saber muito da imprensa". Em seguida, ela apelou: "Mas o convite está feito".



"Não custa insistir", reforçou Battaglini.



O "Mais Você" também fez uma mesa de café da manha inspirada na Taylor Swift, com diversas referências à trajetória da cantora.

