Silvia Abravanel expõe briga com Patrícia no Teleton: 'Saí chorando'

Silvia Abravanel revelou que a relação com a irmã Patrícia Abravanel já enfrentou momentos de tensão. Em entrevista recente, a herdeira expôs que a atual apresentadora do Programa Silvio Santos a fez sair chorando do Teleton de 2015.



"Ela [Patrícia] sempre foi muito ciumenta, e queria que só ela aparecesse. Ela meio que entrava na minha frente na câmera, me isolava, não deixava eu falar", lembrou.

Em conversa com Luciana Gimenez no podcast Bagaceira Chique, Silvia relembrou o episódio do Teleton de 2015, quando saiu chorando da atração após atitude da irmã mais nova.

"Ela chegou para mim e disse: chega lá, dá seu recado, fala da Luana e fica quieta o programa inteiro. Eu não entendi muito bem, mas cooperei. Aquilo começou a me magoar, eu estava no ar, e o Brasil inteiro estava me vendo. Arrumei um 'jeitinho' de sair do palco, e saí chorando".

Apesar da disputa fraterna, Silvia aponta que o episódio ficou no passado. Ao ser questionada se as irmãs haviam feito as pazes, a herdeira respondeu que a rusga "passou batida".

