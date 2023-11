Reprodução/Instagram Alexandre Correa e Ana Hickmann

Uma nova dívida em nome de Ana Hickmann foi exposta nesta sexta-feira (17) pelo programa do SBT Fofocalizando. Segundo a atração, a apresentadora desconhecia da dívida de R$ 1 milhão com uma instituição financeira.



O caso é mais um para integrar a lista de problemas financeiros que rodeiam o ex-casal Ana Hickmann e Alexandre Correa.

De acordo com o Notícias da TV, nos últimos sete meses a apresentadora e suas empresas foram alvos de 15 ações de cobrança judicial. A soma do imbróglio financeiro chega a R$ 9,5 milhões.

As medidas processadas pelo judiciário do Estado de São Paulo mostram que a empresa Hickmann Serviços LTDA - Hserv, principal empreitada da apresentadora, enfrenta problemas graves de ordem financeira.

Recentemente, Ana Hickmann e Alexandre Correa foram despejados de um imóvel comercial que funcionava como escritório do empresário. A dívida chega a R$ 330 mil.

