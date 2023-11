Reprodução / Instagram Marina Ruy Barbosa desabafa sobre críticas: ‘Tão cruel’

Marina Ruy Barbosa desabafou nesta quinta-feira (16) nos stories do Instagram, onde explicou que se sente incomodada com as pessoas que fazem comentários maldosos nas redes sociais.

“Acabei de chegar da gravação e vim falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que… enfim, muita gente pode falar ‘nossa, que coisa fútil’, ‘por que ela está falando disso?’, ‘que desnecessário’, porque é sempre assim. Sempre vai ter alguém diminuindo sua opinião, o que você está falando, e levando [seu discurso] para um outro lugar. Dane-se, estou afim de falar”, começou a atriz.

Ela enfatizou achar a liberdade de opinião que se tem online positiva, se houver respeito. “Diversas vezes, eu me deparo com posts e com comentários que são comparativos entre duas mulheres, entre duas pessoas públicas e até mesmo comparações da mesma pessoa em momentos diferentes e idades diferentes. Gente, isso é tão cruel, isso é tão pequeno. Por que essa obsessão por diminuir ou ferir a autoestima de alguém ficou engraçado ou positivo?”, continuou.

“Não importa a idade, a profissão, como ela se veste… nada. Tem sempre muitas críticas à aparência física de qualquer mulher. Isso é tóxico, porque as pessoas estão deixando de ser aquilo que elas são, de se vestirem, de se pentearem ou de se posicionarem da forma como elas gostam e se sentem bem por conta desses comentários”, acrescentou.

A artista disse que as pessoas precisam ser como querem, sem ter receio de como serão vistas nas redes sociais. “O tribunal da internet está sempre questionando e problematizando qualquer coisa.”

Marina também alertou os seguidores de que os comentários feitos online podem afetar o emocional das pessoas. “Se a pessoa não tem uma estrutura, se não está em um momento bom de cabeça, de saúde mental, isso pode ser extremamente perigoso. E o que eu acho mais problemático é que muitas vezes esses comentários vêm de outras mulheres. Para quê? Deixa cada um viver a sua vida”, concluiu.