Reprodução Marcello Novaes e ex-'De Férias com Ex' negam fim do relacionamento

Apenas uma crise? A influenciadora Saory Cardoso, ex-participante do reality "De Férias com Ex", surpreendeu nesta sexta-feira (17) ao desmentir os rumores de que teria chegado ao fim o relacionamento com o ator Marcello Novaes. Posteriormente, o galã também se pronunciou alegando paz entre o casal.



Após diversas páginas de fofocas no Instagram repercutirem os rumores, a própria influenciadora se manifestou através dos comentários das publicações, negado a informação falsa difundida.

"Gente, como uma mentira roda assim? Não entendo", apontou, revoltada. "Vou passar o dia negando nos instas de fofoca! Preguiça", completou.

Quem se manifestou posteriormente foi o ator Marcello Novaes. No perfil do Instagram, ele compartilhou uma foto ao lado da amada e afirmou que o casal está em paz.

"Gente!!! Não falo de minha vida pessoal, mas, calma!!! Entre mim e a dra. Saory, está tudo em PAZ, ok?! Obrigado pela preocupação!🙏🏾", expôs.