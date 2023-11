Reprodução/Instagram Jade Picon e João Silva posam juntinhos e fãs suspeitam de affair

João Guilherme Silva publicou uma foto ao lado de um grupo de amigos e exibiu uma intimidade com Jade Picon.

Em Fernando de Noronha, os dois posaram coladinho diante da paisagem do local paradisíaco e levantaram suspeitas dos seguidores.





"Eu shippo", declarou uma internauta; "Formam um belo casal. Eu shippo", comentou outra; "Essa garota é muito linda, que sejam felizes", disse um terceiro.

Vale lembrar que João Silva está solteiro desde outubro após o fim do namoro de dois anos com a modelo Schneider Moura. Já o último relacionamento público de Jade foi com o ator João Guilherme.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: