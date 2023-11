Reprodução/Record - 16.11.2023 Lucas Souza, Márcia Fu e Sander Mecca disputam roça em 'A Fazenda 15'





Uma nova roça foi formada nesta quarta-feira (15) em "A Fazenda 15". Disputam pela permanência no reality show da Record Lucas Souza, Márcia Fu e Sander Mecca. O resultado será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (16).





Segundo parcial da enquete do iG Gente, a ex-jogadora de vôlei disparou como a favorita para continuar no jogo. Protagonizando grandes embates no jogo e famosa pelos memes nas redes sociais, a peoa supera o favoritismo anterior de Lucas entre o público e tem mais chances de se salvar, com 55% dos votos.

O influenciador ainda reúne votos entre os espectadores e apresenta 40,8% de ficar no reality show. Já o cantor surge com a menor porcentagem da berlinda e deve deixar o jogo, com apenas 4,2% dos votos para ficar.

Como a roça foi formada?



O trio ocupou a berlinda após a vitória de Jaquelline Grohalski na prova do fazendeiro , disputada com Lucas e Sander. A ex-BBB tinha caído na roça a partir da indicação do então fazendeiro, Yuri Meirelles.

Márcia foi a mais votada pela casa e vetada da prova por Sander, que integrou a disputa ao sobrar na dinâmica do "resta um". Já o ex-marido de Jojo Todynho foi indicado por Cezar Black a partir de um poder da semana.

