Reprodução/redes sociais Paula Fernandes troca pulseiras e fãs acreditam em aparição no show de Taylor Swift

Será que teremos 'Long Live' ao vivo no Brasil com Paula Fernandes? Agora que Taylor Swift chegou no país para uma série de shows, os fãs estão querendo saber a verdade sobre uma possível surpresa.

Nesta quinta-feira (16), a brasileira entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, ao trocar pulseiras da amizade em uma entrevista publicitária.





Na conversa, a apresentadora Gabie Fernandes ainda deixa "dicas", o que deixou os internautas mais curiosos.

"Vamos trocar pulseirinha? Olha a dica que eu tô dando aqui, gente. [...] Quem pegar, pegou", disse a influenciadora.

Paula Fernandes trocou pulseirinhas em nova entrevista dada em parceria com oBoticário.



— "Olha a dica que eu estou dando." 👀 pic.twitter.com/N4Tksbg0Xd — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 16, 2023









eu achei q era impossivel mas E SE essa mulher aparecer no palco DO NADA???????? — abdul waqas (@abdulwaqas463) November 16, 2023









Nos que viramos fãs da taylor com essa colaboração da Paula e ela estamos emocionados, imagina ver isso ao vivo — Gaby Loves Taylor 🧣 (@gabie_oficial) November 16, 2023









sempre soube — duda (@duda_bonatti) November 16, 2023









