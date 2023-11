Reprodução Instagram - 16.11.2023 Kéfera criticada por receita de pepino com gelatina em pó

Kéfera Buchmann, influenciadora, youtuber e atriz, usou os stories do Instagram na última quarta-feira (15) para contar aos seguidores dela de uma receita inusitada que ela usa para os dias em que está com vontade de comer doce. As declarações dela viralizaram e os internautas a criticaram: “Triste ver uma pessoa com tanta influência fazer isso”.



“Sem fazer julgamento, pega a dica: pepino e gelatina zero em pó. ‘Ai que estranho’. Faz aí. Está com vontade de doce? Fazendo estratégia igual eu para a compulsão alimentar não atacar? Tem um plano alimentar a ser seguido? Não estou falando de ficar maluca, hein? A gente está falando de ajudar a nossa cabeça”, disse ela sobre comer pepino com gelatina em pó para suprir o desejo de comer doce.



Os stories viralizaram nas redes sociais e vários internautas criticaram a postura dela, que acumula mais de 17 milhões de seguidores apenas no Instagram. “Terrorismo alimentar” e “Desserviço” foram os termos mais usados pela Web. "Restrição gera compulsão, isso é desserviço e não ajuda ninguém interessado em saúde. Isso não é doce fit, é uma alucinação", disse um usuário do Instagram. "Quanta asneira", opinou outra. "Isso é terrorismo alimentar", afirmou uma terceira.

Confira as críticas:

A Kefera fazendo um desserviço gigantesco nos stories incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet quando tiverem vontade de doce e como estratégia pra tratar compulsão. Triste demais (porém zero surpresas) uma pessoa com tanta influência fazer isso





PERDEU TUDO! o drama de kefera vendendo transtorno alimentar na internet





se "performar" transtorno alimentar sem redes sociais já era tenebroso imagina agora que existem redes sociais com várias kefera ali falando pra tu comer pepino com pó de gelatina pra não tentar comer doce



só pela hora da misericórdia viu





eu desisti de acompanhar ela depois q o conteúdo virou 100% isso aí, tava passando raiva todo dia com essas bobagens. a empolgação tirou o bom senso dela