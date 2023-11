Reprodução/ Instagram Neymar posta foto com Mavie e Bruna Biancardi

Nesta quinta-feira (16), Neymar encantou os internautas ao compartilhar uma foto de Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi. Preparada para o jogo da Seleção de hoje, a bebê apareceu vestida com um uniforme do Brasil e encantou seguidores.



"Hoje tem jogo do Brasil e aqui já estamos preparados para torcer... Vamos Brasil!", escreveu ele na legenda.

Alguns amigos de Neymar se derreteram pela pequena. "Meu Deus", escreveu Rafael Zulu. "Não tô aguentando", comentou Vitória Bellato, marcando Bruna Biancardi. Gabriel Medina ainda postou emojis com olhos de coração.



Internautas também elogiaram Mavie. "Que fofura", disse uma. "Lindinha demais", disse outra.







