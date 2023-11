Reprodução/Instagram Bela Gil entrega motivo do fim do casamento de 19 anos

Bela Gil resolveu revelar o motivo do fim do casamento de 19 anos com João Paulo Demasi . Os dois são pais de Flor, de 14 anos, e Nino, de seis.

A filha de Gilberto Gil relembrou o começo do relacionamento e abriu o jogo sobre a separação depois de tantos anos.





"Nossa história é muito maravilhosa, muito linda. Ele é esse deus grego maravilhoso, fui atrás dele. Isso durou 19 anos. Ele é uma pessoa fundamental pra minha vida. Se não fosse ele, eu não faria um terço do que fiz", disse ela no podcast 'Desculpa Alguma Coisa', de Tati Bernardi.

A apresentadora afirmou que a relação sempre foi muito saudável, mas o indivíduo falou mais alto.

"Um dos motivos da separação foi a vontade de ir ao encontro de mim mesma. Eu estava com saudade de mim. Queria chegar em casa e não ter que compartilhar. Escolher o que vou comer", contou.

Bela e João viviam um relacionamento aberto, onde podiam se relacionar com outras pessoas foram do casamento. Na conversa, a chef revelou que acabou se apaixonando, mas afirmou que o caso não está relacionado com a separação.

"Eu me apaixonei. E vivi isso e foi muito feliz. A gente não conversava sobre isso. A gente preferia se isentar desse lugar. Porque ele é mais ciumento, pra ele era mais difícil. Eu sempre prezei minha liberdade, mas se ela chegava num lugar que atingia ele negativamente, eu preferia recuar", explicou.

