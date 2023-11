Reprodução/Instagram Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, foram citados em processo no TJ-SP

O casamento conturbado de Ana Hickmann com o empresário Alexandre Correa teve novo desdobramento. Nesta quinta-feira (16), foi divulgado que o casal recebeu uma ordem de despejo de um imóvel localizado na Vila Romana, zona oeste de São Paulo, devido uma dívida de R$ 330 mil.

O caso judicial foi exposto na tarde desta quinta, durante a exibição do programa "Fofocalizando", do SBT. Segundo o quadro, o imóvel funcionava como escritório do empresário Alexandre Correa.

O processo foi decido em julho, após a dupla colecionar dívidas que somam pouco mais de R$ 330 mil.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.