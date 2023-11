Reprodução/Instagram - 12.11.2023 Gretchen alfinetou os seguidores

A cantora e dançarina Gretchen usou seus stories do Instagram, na tarde deste domingo (12), para rebater com vídeos um seguidor que disse que ela 'já teve 70 mil homens' em sua vida. Casada com o saxofonista Esdras de Souza desde 2020, a cantora ironizou a declaração, destacando que seria impossível lidar com tantos homens.

Com um toque de humor, Gretchen ainda falou sobre o rejuvenescimento íntimo e lançou farpas aos críticos, vendo-os como invejosos de sua vida pacífica e estável com Esdras.

"Quando vejo esse monte de comentário, que nem o que vi agora há pouco: 'ela já teve mais de 70 mil homens'. Gente, 70 mil homens é homem pra cacet*. Nem que tivesse três gerações eu ia dar conta. 'Ela já teve 70 mil homens e agora que ela foi encontrar um'. Coitado. Nem sei se é homem ou mulher", começou Gretchen.

"Se for homem, ele esquece que o nosso: lavou, está novo. O dele é que tem que esperar armar. Será que arma? Aí é problema. Agora com esses rejuvenescimentos íntimos, fica tudo apertadinho, tudo durinho, no lugar. Se for mulher, com certeza deve ter ficado naquele um só, que não sabe nada. Triste", disse Gretchen.



"É, gente, até entendo esses ataques que recebo, essa inveja que povo tem de uma vida estável, tranquila, com um homem incrível. Eu entendo, porque eu imagino que alguém gostaria de ter pelo menos isso que eu tenho [mostra o marido]. Isso não é pra qualquer mulher", ainda disparou ela, exaltando Esdras.

