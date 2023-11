Reprodução/Getty Images O jogador de futebol foi acusado de trabalho oculto

Neymar está sendo acusado por uma ex-funcionária brasileira de trabalho oculto, segundo o jornal francês Le Parisien. O caso teria acontecido na época em que ele ainda jogava pelo Paris Saint German, na França. Atualmente, o jogador está no time Al-Hila, na Arábia Saudita.

A ex-funcionária, de 35 anos , contou que trabalhou de forma ilegal como empregada doméstica de Neymar, durante sete dias por semana, entre janeiro de 2021 e outubro de 2022.

A brasileira registrou a jornada de trabalho em um caderninho, mostrando que trabalhava 60h semanais. Na França, tal prestação de serviço é ilegal, já que o regime convencional para o trabalho doméstico é de 40h semanais.

Ela ainda relata que horas extras trabalhadas não eram remuneradas e que teria sido obrigada a trabahar até 15 dias antes do nascimento do quarto filho. A ex-funcionária diz que como era imigrante ilegal, o parto não teve acompanhamento médico.

Ainda segundo a imprensa francesa, o jogador foi intimado a comparecer no tribunal industrial de Saint-Germain-en-Laye. O veículo afirma que existem documentos que comprovam que o trabalho oculto era pago em dinheiro vivo.

Os advogados da mulhere tentaram buscar um acordo com Neymar, mas não obtiveram retorno, segundo o jornal "Neymar explorou a precariedade da nossa cliente para lhe impor condições de trabalho indignas, violando as regras básicas do direito do trabalho", explicaram os profissionais Caroline Toby e Vincent Champetier.

Com indenização, a brasileira pede 368 mil euros (R$ 1,9 milhões, na cotação atual).



