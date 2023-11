Globo Gleici e Wagner no "BBB 18"

Na noite desta segunda-feira (13), a ex-BBB Gleici Damasceno revelou que foi vítima de um relacionamento abusivo. A internet, logo, apontou Wagner Santiago como o abusador. Após a repercussão do caso, o ex-brother rebateu a acusação. Wagner e Gleici iniciaram um relacionamento dentro do "BBB 18" e terminaram em 2019, já fora do programa.

No Twitter, a campeã do "BBB 18" se solidarizou com Ana Hickmann, que sofreu violência doméstica do marido, e disse que também passou por situações abusivas com um ex-namorado. Gleici contou que precisou de terapia para superar o trauma.

Após a repercussão da acusação, Wagner curtiu o seguinte comentário de um internauta: "A bonita apagada na mídia vem com essa agora para ver se aparece publis".

O ex-BBB ainda respondeu outro seguidor dizendo: "A verdade vai aparecer!".





