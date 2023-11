Reprodução/Instagram - 06.11.2023 Felipe Neto com a namorada, Juliane Carvalho





Felipe Neto está namorando Juliane Carvalho e compartilhou uma interação que teve com a namorada nas redes sociais. O influenciador mostrou que recebeu a foto de um ultrassom com uma mensagem sugestiva da companheira, insinuando que estaria grávida.





"Eis que a morena me mandou um ultrassom e falou: 'Precisamos conversar'", escreveu, antes de revelar que Juliane foi diagnosticada com cálculo renal. "Era pedra no rim", completou.



Internautas brincaram com a postagem nos comentários do X, antigo Twitter. "Eu preferia ter um filho do que ter pedra no rim de novo", ironizou um perfil. "Coração chegou a bater, Felipe?", questionou outro. "Juliane quase matando o Felipe do coração", comentou mais um.

O YouTuber de 35 anos e a estudante de Direito de 21 anos assumiram o relacionamento recentemente. Veja abaixo a publicação na íntegra:

Eis que a morena me mandou um ultrassom e falou: “precisamos conversar”.



Era pedra no rim. pic.twitter.com/BVr8zXwZKy — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 14, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: