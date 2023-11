Retornos para a Globo

O mágico voltou à emissora em diferentes programas neste ano. Em agosto, participou do especial de 50 anos do "Fantástico" e se reencontrou com Cid Moreira, ator que narrava os truques do mágico em português e era confundido com Mister M. Já no início de novembro esteve no "Altas Horas" durante uma passagem pelo Brasil.