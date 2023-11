Reprodução / Instagram Isabelle Drummond e Enzo Celulari interagem; web volta a torcer por romance

Os fãs que torcem por um romance entre Isabelle Drummond e Enzo Celulari notaram que os famosos sempre comentam nas fotos um do outro nas redes sociais.

No último dia 2, os dois estiveram presentes no mesmo evento que aconteceu dias antes do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo. Apesar de terem sido convidados pela marca e terem a companhia de várias outras celebridades, só vê-los juntos já foi motivo para os fãs se animarem.

"Sempre sonhei com vocês dois casando e tendo lindos filhos", disse uma. "A Isabelle posta uma foto eu corro pra ver os comentários do Enzo. Não sei se estou certa, mas estou shippando (torcendo) muito", comentou outra. "Eu shippo (torço) os dois", declarou mais uma.

O último relacionamento assumido de Isabelle foi Tiago Iorc, que acabou em 2015. E Enzo terminou com Bruna Marquezine em 2021.