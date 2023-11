Reprodução/Instagram Grávida, namorada de João Gomes detalha cirurgia: 'Medo'

Ary Mirelle conversou com os seguidores novamente sobre a cirurgia de cerclagem uterina , operação de emergência com intuito de evitar o parto prematuro.

Grávida do primeiro filho com João Gomes, ela afirmou que ficou com muito medo.





"Depois que eu entrei em uma sala de cirurgia, fiquei com mais medo da sala do que da cirurgia. Vocês não têm noção de como ficou a minha cabeça. Eu fiquei nervosa. Quando eu puder correr de cirurgia, vou correr. Até o parto vou tentar normal. Fiquei com medo", disse ela nos Stories do Instagram.

A influenciadora contou que não pensa em procedimentos estéticos após o nascimento do bebê. "Quero aproveitar o meu neném e depois quero ter outro filho".

Ary explicou que ainda sente desconfortos, pequenas dores e contrações. "Depois do procedimento, tive contração. Tomei remédio e nesses dias estou sentindo umas pontadas de vez em quando lá embaixo. Fora isso, foi de boa demais. Só tenho que repousar. Já falei com o meu médico e ele disse que é normal esse desconforto. Não é dor insuportável, mas dá uma dorzinha. Também sinto o Jorge juntando muito lá".

