Sabrina Sato chocou seus seguidores ao compartilhar uma foto com João Vicente de Castro. Isso porque, na legenda da publicação feita em seu Instagram, ela escreveu: 'Voltamos!'.

Logo abaixo, a apresentadora esclareceu que não passava de uma brincadeira para promover o programa que apresentará ao lado do ex-namorado.



"Calma gente, voltamos aqui no seu feed pra avisar que segunda feira começa o let love no @globoplay e @multishow", justificou Sabrina.

Os dois namoraram de 2013 a 2015 e, agora, se reencontram novamente para comandar o Let Love, que estreia na próxima segunda-feira (13).

No programa, duas pessoas que acabam de se conhecer vão morar juntas, dando margem para tudo acontecer. A proposta é trazer a busca pelo amor, com as descobertas do dia a dia.



