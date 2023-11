Reprodução Vice-presidente da Rede TV! detona piada de Tatá Werneck: 'Lamentável'

A piada de Tatá Werneck sobre as condições da RedeTV! continua causando polêmicas! Nesta sexta-feira (10), Marcelo de Carvalho, sócio e vice-presidente da empresa, criticou a atitude da apresentadora e a intimou a falar de polêmicas da própria vida pessoal, como investigação por envolvimento com empresa acusada de fraude e rumores de crise no casamento.

Através do X, antigo Twitter, Marcelo de Carvalho publicou a manifestação contra Tatá Werneck.

"Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes, como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de cripto moedas, investigada por uma CPI".

A confusão iniciou-se após Tatá Werneck zombar do poderio financeiro da Rede TV!. Vale ressaltar que a humorista já havia sido processada em 2020 por ter feito um comentário semelhante.

"Nesses 30 anos de [prêmio] aprendi muita coisa. Sei que posso fazer piadas com artistas, mas não posso fazer piadas com outras emissoras. Há dois anos fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Quero pedir desculpas e dizer que neste ano vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema", zombou.

Além de Marcelo de Carvalho, a apresentadora Daniela Albuquerque também se manifestou nas redes criticando a piada de Tatá.

"O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é do valor de um vestidinho de chita", ironizou Daniela, que é casada com Amilcare Dallevo Jr., o presidente da emissora.

